Пожар начался на воронежском промпредприятии после падения дрона

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Упавший дрон вызвал возгорание на одном из объектов промышленного предприятия в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Повреждения зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Гусев добавил, что "к настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет".

Ранее он сообщал, что в результате падения одного дрона повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промпредприятии.