Что произошло за день: вторник, 29 октября

Тренировка стратегических сил сдерживания, атака дрона в Чечне и повышение МРОТ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания. В ходе ее проведения состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Российский лидер заявил, что стране нужно иметь готовые к боевому применению ядерные силы. Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что военные отрабатывали массированный ядерный удар стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

- Крыша пустующего здания загорелась на территории Российского университета спецназа в Гудермесе после атаки БПЛА, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Президент РФ подписал закон о повышении МРОТ в 2025. С 1 января 2025 года он будет составлять 22 440 рублей в месяц.

- Силы ПВО отразили ракетную атаку по Луганску. После этого было принято решение эвакуировать население из районов вблизи промышленной зоны города, где детонировали сбитые ракеты.

- Московский суд приговорил к 13,5 годам IT-специалиста, сотрудничавшего с ЦРУ. Он планировал передать представителю американской разведки сведения, полученные незаконным путем и составляющие государственную тайну.

- Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ. Его использовали для отдыха дипломатов. В Кремле в связи с этим обещали задействовать все правовые механизмы для защиты своих интересов.

- Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки в Краснодаре получил 25 лет. Сергей Денисенко в октябре 2022 года получил задание убить бывшего командира подводной лодки "Краснодар" капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого. Он застрелил его в июле 2023 года.

- Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Нападающий минского "Динамо" отдал голевую передачу в матче против череповецкой "Северстали". Теперь у него 929 (291+638) очков по системе "гол+пас". Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину - 928 (419+509) очков.