Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

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Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Финляндии наложили арест на участок пляжа, принадлежащий российскому государству и использовавшийся для отдыха дипломатов, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.

"В разных уголках Финляндии началась конфискация российского государственного имущества. Одним из объектов является приморский участок, принадлежащий Российской Федерации в Хеггесбиле в Киркконумми (община на юге Финляндии - ИФ). Согласно земельному кадастру, он включает в себя 17,3 га земли и 3,5 га морских акваторий", - информирует Yle.

Из земельной книги следует, что судебный пристав наложил арест на имущество 24 октября.

Газета Helsingin Sanomat также сообщила, что финское государство конфисковало в Хельсинки и на Аландских островах по меньшей мере пять других объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Среди них, например, Российский центр науки и культуры в Хельсинки.

По данным Yle, действия правоохранительных органов основаны на решении, вынесенном Международным арбитражным судом в Гааге в апреле 2023 года.

"Суд обязал Россию выплатить украинской энергетической компании "Нафтогаз" более 5 млрд евро в качестве компенсации", - отмечает портал.

Украинская компания также добивалась ареста российских активов в других западных странах. По данным Helsingin Sanomat, Финляндия, возможно, первая страна, которая провела конфискации.