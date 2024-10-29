Обвиняемый в убийстве экс-командира подлодки в Краснодаре получил 25 лет

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд вынес приговор Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве по найму бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, сообщает пресс-служба объединенных судов Краснодарского края.

"Денисенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, с отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрьме, а остального срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев", - говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным по п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Также в пользу отца убитого в качестве компенсации морального вреда с Денисенко взыскано 5 млн рублей.

Ранее гособвинитель предложил назначить обвиняемому наказание в виде 25 лет лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2022 года Денисенко получил задание убить бывшего командира подводной лодки "Краснодар" капитана 2 ранга Станислава Ржицкого, для чего прибыл в Краснодар и начал подготовку к убийству. Он организовал слежку за потерпевшим и позже от сообщников получил пистолет с глушителем.

В марте 2023 года Денисенко стал гражданином РФ, принеся присягу и получив российский паспорт.

10 июля 2023 года обвиняемый подкараулил Ржицкого в парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы, где последний совершал утреннюю пробежку, и выстрелил в него не менее восьми раз. После совершения убийства подсудимый скрылся, однако затем был задержан в Туапсе.