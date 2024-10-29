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В ЛНР эвакуируют население из промзоны Луганска после детонации сбитых ракет ВСУ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики проводят эвакуацию населения из районов вблизи промышленной зоны Луганска, где ранее во вторник детонировали сбитые силами ПВО ракеты украинской армии, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В связи с сегодняшней попыткой ВСУ атаковать Луганск принято решение о временной эвакуации населения, проживающего вблизи промышленной зоны в Каменнобродском районе", - написал Пасечник в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что власти региона не исключают повторного удара по городу со стороны украинской армии.

Ранее во вторник в правительстве ЛНР сообщили о попытке Вооруженных сил Украины нанести удар по Луганску с применением ракет неустановленного типа. Атака была отбита средствами ПВО. Информации о пострадавших нет.

ВСУ ЛНР Леонид Пасечник Луганск
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