Власти ЛНР сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ на Луганск

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по Луганску ракетами неустановленного типа, атака отражена силами ПВО, сообщили во вторник в правительстве ЛНР.

"ВСУ предприняли очередную попытку обстрелять Луганск ракетами неустановленного типа", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.

В нем отмечается, что часть выпущенных ВСУ ракет сдетонировали в промышленном районе Луганска. Оперативные службы работают на месте происшествия.