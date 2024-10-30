Путин в среду проведет по ВКС совещание с правительством

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении.

С докладом выступят министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.