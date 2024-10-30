Путин поручил выяснить, хватит ли транспортно-логистической инфраструктуры при росте экспорта

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с заинтересованными субъектами РФ и РЖД к июню 2025 года провести анализ достаточности транспортно-логистической инфраструктуры для увеличения экспортных объемов.

Поручение дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, которое состоялось 25 сентября. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Анализ следует провести на основе результатов оценки прогнозных объемов экспорта товаров до 2030 года, который правительство совместно с производителями несырьевых неэнергетических товаров представит к апрелю 2025 года. Доклад по этому пункту должен содержать оценку по каждой номенклатурной группе товаров, по направлениям экспорта и крупнейшим транспортно-логистическим коридорам.

Правительству также поручено обеспечить создание условий для строительства за счет внебюджетных средств сети ключевых транспортно-логистических центров (ТЛЦ) с учетом формируемых направлений экспортных перевозок по транспортно-логистическим коридорам, в том числе международным. Срок исполнения данного поручения - 25 декабря текущего года.

К декабрю правительству совместно с РЖД, РЭЦ, комиссиями Госсовета и заинтересованными организациями дано задание создать механизмы, обеспечивающие информирование грузовладельцев об имеющихся и перспективных возможностях перевозки несырьевых неэнергетических товаров ж/д транспортом к портам РФ, а также соответствие мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры международных транспортных коридоров прогнозам по наращиванию товарооборота с опорными странами и координацию планов по наращиванию объема экспорта и развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

Также правительству поручается рассмотреть вопрос о направлении части сверхплановых поступлений в бюджет таможенных платежей на модернизацию ж/д путей и автодорог, обеспечивающих подъезд к пунктам пропуска через государственную границу РФ. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря.