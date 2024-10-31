Число турпоездок по России выросло на 11% за три квартала

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число турпоездок по России с января по сентябрь 2024 года составило 65,5 млн, это на 11% больше, чем годом ранее, лидируют по темпам прироста Сибирь, Юг и Кавказ, сообщил в четверг вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За прошедшие девять месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России - это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года", - цитирует его заявление пресс-служба.

По словам Чернышенко, лидируют по приросту туристических поездок с начала 2024 года Сибирь, Юг и Кавказ.

"5,5 млн поездок за девять месяцев совершили туристы по регионам Сибири с января по сентябрь 2024 года. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По количеству принятых туристов федеральный округ вышел на первое место. Самые высокие результаты продемонстрировали республика Тыва, Томская и Омская области", - добавил вице-премьер.

Второе место в рейтинге федеральных округов занял Юг России. Здесь прирост числа поездок составил 14,8%. Всего же южные регионы приняли 12,3 млн туристов. Замыкает тройку лидеров, по данным вице-премьера, Северный Кавказ, где показатель вырос на 14,8% и достиг отметки 2,3 млн поездок.

Министр экономического развития Максим Решетников назвал Сибирь и Дальний Восток самыми перспективными направлениями для инвестиций.

"В этом году мы наблюдаем быстрый рост и становление новых туристических центров. Прежде всего, речь идет о Сибири и Дальнем Востоке. Их активно осваивают как российские путешественники, так и иностранцы. Считаю, что это самые перспективные географические направления для инвесторов", - сказал он.