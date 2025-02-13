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ФАС проверит обоснованность повышения тарифов "Мегафоном"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) направила в ПАО "Мегафон" запрос в связи с информацией о повышении оператором тарифов, проанализирует его обоснованность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее "Мегафон" уведомил абонентов о повышении стоимости ряда тарифных планов. По данным СМИ, на некоторых тарифах рост составил 20%.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, "Мегафон" предварительно не информировал ведомство о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи.

"Учитывая социальную значимость уровня цен на соответствующем рынке, ведомство направило запрос в адрес компании. Служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования", - заявили в пресс-службе ФАС России.

В "Мегафоне" сообщили, что компания на основе анализа потребления услуг абонентами предлагает новые услуги, но при этом абонент может сохранить прежние условия.

"Мы внимательно следим за особенностями потребления услуг связи нашими клиентами. По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления. При этом у наших клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг - сделать это можно в личном кабинете", - сказали в пресс-службе "Мегафона".

ФАС Мегафон
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