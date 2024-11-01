Что произошло за день: пятница, 1 ноября

Дрон в Ставропольском крае, новые иноагенты и требования к майнерам

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Ставрополье дрон упал на территорию нефтебазы. Пострадавших нет.

- Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ. Речь, прежде всего, идет об Азовском зерновом терминале.

- Публициста Александра Архангельского признали иноагентом. Также реестр пополнили журналисты Александр Горбачев, Анна Зуева, Алексей Серегин.

- Кабмин РФ утвердил требования к майнерам и операторам майнинговой инфраструктуры. Осуществлять майнинг могут юрлица и индивидуальные предприниматели после включения в реестр, который будет вести ФНС. Также заниматься майнингом могут граждане, не имеющие статуса ИП, в пределах лимита энергопотребления.

- Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может достичь 97 тыс. руб. в 2027 году. В 2025 году максимальная сумма составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году - 83 тыс. рублей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

- Экс-сотрудник генконсульства США осужден в Приморье. Он приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о негласном сотрудничестве с представителями иностранного государства.

- Козырек обрушился на здании железнодорожного вокзала в сербском городе Нови Сад. По предварительным данным, погибли 11 человек, но местные власти сообщают, что это число не окончательно.

- Временный снежный покров установится в Москве 4 ноября. Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 3 ноября, ожидаются отрицательные ночные температуры. Днем в понедельник, 4 ноября, будет около ноля.