Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может достичь 97 тыс. руб. в 2027 г.

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при максимальном размере может достигнуть 97 тыс. руб. в 2027 году, в 2025 году предельный размер пособия вырастет до 69 тыс. руб., сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году - 83 тыс. рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей", - сказал Котяков в пятницу на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".

Согласно проекту бюджета Соцфонда на 2025-2027 гг., максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска 140 календарных дней составит в 2025 году более 794 тыс. руб.

В 2024 году максимальный размер пособия на ребенка до 1,5 лет - более 49 тыс. руб.