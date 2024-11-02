Путин обсуждает с членами Совбеза вопросы информационной безопасности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает с членами Совбеза РФ вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете.

"Мы сегодня обсудим вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете. Докладчик - Шадаев (министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев - ИФ)", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.