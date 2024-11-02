Правительство РФ продлило эксперимент по tax free сразу на три года

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по внедрению tax free в России, продолжающийся с 2018 года, планируется продлить еще на три года - до конца 2027 года. Соответствующее постановление утверждено правительством РФ.

Ранее эксперимент продлевался ежегодно на каждый последующий год.

Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, включает, помимо России, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию).

Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 10 тыс. рублей. Tax free не действует при покупке подакцизных товаров, например, алкоголя и табачных изделий, а также не распространяется на любые товары, приобретенные в рамках интернет-торговли.

Ранее при продлении эксперимента Минпромторг РФ отмечал, что tax free положительно "отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности и производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить развитие внутренней торговли в целом".

Также в министерстве указывали, что "реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота в первую очередь дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок".

В настоящее время эксперимент по tax free проводится в 21 регионе: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Амурской, Иркутской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Татарстане, Мордовии и Бурятии.