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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год

Минпромторг предложил продлить эксперимент по tax free еще на год
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил продлить еще на год - до конца 2024 года эксперимент по внедрению tax free в России. Ведомство подготовило проект соответствующих поправок к постановлению правительства № 105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента), он опубликован на сайте regulation.gov.ru.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что граждане иностранных государств активно используют инструмент возврата НДС при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок. Как показывает международный опыт, система tax free способствует росту продаж товаров, как подпадающих под действие системы tax free, так и не подпадающих за счет общего увеличения привлекательности шоппинга в данной стране и росту объема оказываемых услуг", - отмечают авторы проекта.

В Минпромторге также рассчитывают, что продление пилотного режима tax free "отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности и производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить развитие внутренней торговли в целом".

Проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС действует с 2018 года и с тех пор ежегодно продляется.

Эксперимент проводится в 21 регионе: Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Амурской, Иркутской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Татарстане, Мордовии и Бурятии.

ЕАЭС НДС Минпромторг
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