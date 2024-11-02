Сотрудникам транспортной безопасности разрешили применять спецсредства для подавления БПЛА

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сотрудникам подразделений транспортной безопасности разрешается использовать спецсредства для противодействия беспилотным аппаратам всех типов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, в перечень специальных средств, аккредитованных для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства, добавляются "специальные технические средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам, использующие радиочастотный спектр".

Кроме того, в документе прописаны правила приобретения, хранения, ношения, учета, уничтожения и ремонта данных спецсредств.

"Ремонт специальных технических средств противодействия беспилотным аппаратам осуществляется в ремонтных мастерских (на базах), если таковые имеются, либо на предприятиях-изготовителях", - уточняется в постановлении.