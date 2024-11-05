Что произошло за день: вторник, 5 ноября

Отставка главы Коми, освобождение Бориса Шпигеля из колонии, заявление Кремля о выборах в Молдавии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава Коми Владимир Уйба объявил об отставке в связи с переходом на другую работу на федеральном уровне. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Он ранее возглавлял Еврейскую автономную область, врио губернатора ЕАО стала Мария Костюк.

- В Кремле заявили, что президентские выборы в Молдавии нельзя считать честными.

- Путин заявил, что Россия остается открытой к сотрудничеству со странами, с которыми контакты сведены к минимуму. Об этом он сказал в ходе церемонии вручения верительных грамот.

- Бывший сенатор Борис Шпигель освобожден из колонии по состоянию здоровья. В январе 2024 года экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Шпигель были приговорены к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Шпигеля признали виновным в даче особо крупной взятки.

- Визовые центры TLS Сontact в России с 5 декабря прекратят прием документов на визы в Великобританию. Новым оператором услуг станет VFS Global.

- СКР выявил хищение имущественного комплекса Минобороны из 24 объектов недвижимости стоимостью 700 млн рублей.

- "Краснодар" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Джоном Кордобой.