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РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях

РКН отклонил четверть заявок на регистрацию от владельцев популярных страниц в соцсетях
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор получил более 166 тысяч заявок на регистрацию от владельцев страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч пользователей, из которых отклонил примерно 25%, сообщил в эфире "Соловьев Live" замруководителя РКН Вадим Субботин.

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"На сегодняшний день владельцы каналов и страниц в социальных сетях подали через Госуслуги более 166 тысяч заявлений о регистрации. Более 71 тысячи страниц и каналов уже зарегистрированы в перечне Роскомнадзора", - сказал он.

По его словам, служба отказала в регистрации страниц в более чем 41 тысяче случаев.

Президент Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон, регулирующий работу сервисов обмена мгновенными сообщениями, в частности, телеграм-каналов. Согласно закону, владельцы страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в установленном правительством составе и порядке.

1 ноября 2024 года Минцифры сообщило об открытии на портале Госуслуг формы для подачи заявки на внесение в перечень.

Для незарегистрированных в перечне РКН крупных страниц в соцсетях с 1 января 2025 года законом устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы (рекламодателям запрещено размещать рекламу на странице, у которой нет отметки о включении ее в перечень), на репост другими каналами их сообщений, а также на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца (сбор донатов).

Вадим Субботин Госуслуги Минцифры Роскомнадзор
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