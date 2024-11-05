В России визовые центры TLS Сontact с 5 декабря прекратят прием документов на британскую визу

Великобритания сменила оператора по выдаче виз

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Визовые центры TLS Сontact в России с 5 декабря прекратят прием документов на визы в Великобританию, новым оператором услуг станет VFS Global, сообщает TLS Сontact.

"К 4 декабря 2024 года наш визовый центр прекратит свою деятельность, а услуги по обработке визовых заявлений в Великобританию будут переданы компании VFS Global", - говорится в сообщении.

С 4 декабря заявители больше не смогут получить доступ к своему онлайн-аккаунту TLS Сontact, так как начнется переход на платформу нового визового оператора.

"Если заявитель уже записан на самостоятельное посещение, то все сопроводительные документы нужно загрузить до 4 декабря", - пояснили в TLS Сontact.

В 2023 году VFS Global получила контракт на предоставление визовых услуг в Великобритании в 142 странах мира, включая Россию.