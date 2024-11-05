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В Кремле заявили, что выборы в Молдавии не были ни демократическими, ни честными

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Молдавии нельзя считать честными, так как большая часть населения этой страны просто не имела возможности проголосовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы можем объективно судить об этих выборах, говоря о тех сотнях тысяч граждан Молдавии, которые проживают в РФ. Мы можем утверждать, что этим гражданам не была предоставлена возможность использовать свой голос и свою возможность проголосовать. Очень большая часть населения страны не имела возможности голосовать в отличие от тех граждан Молдавии, которые работают в европейских странах", - сказал Песков журналистам, комментируя итоги выборов в Молдавии.

"Разумеется, это не могло не оказать влияние на результаты выборов, которые вместе с тем считать чистыми невозможно. Эти выборы не были ни демократическими, ни честными. Они были полны избирательных манипуляций", - подчеркнул он.

3 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, победу одержала действующая глава государства Майя Санду, набравшая 55,33% голосов.

Дмитрий Песков Майя Санду Молдавия
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