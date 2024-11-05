Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющей обязанности Губернатора Еврейской автономной области", говорится в сообщении на сайте Кремля.

"В связи с заявлением Ггубернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Р.Э. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Еврейской автономной области Гольдштейна Р.Э. по собственному желанию.

2. Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности Губернатора Еврейской автономной области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Еврейской автономной области", - отмечается в сообщении.

Ранее Путин принял отставку главы Коми Владимира Уйбы, назначив врио главы республики Гольдштейна, который до этого руководил ЕАО.

Предлагая Костюк занять этот пост, Путин сказал: "Вы родились в Еврейской автономной области и там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона".

Он отметил, что на протяжении почти 1,5 лет Костюк совмещает должность заместителя директора института Высшей школы государственного управления при Российской академии народного хозяйства с работой в фонде "Защитники Отечества".

Глава государства поблагодарил её за воспитание сына, который погиб в ходе боевых действий при выполнении воинского долга во время специальной военной операции. Путин подчеркнул, что он "заслуженно получил звание Героя Российской Федерации". "Хочу вас поблагодарить за воспитание сына и за работу в Фонде "Защитники Отечества", поскольку знаю, что вы относитесь к ребятам, как к своим собственным детям", - сказал глава государства.

Путин отметил, что регион очень интересный, и Костюк его знает лучше, чем кто-либо другой. "Поэтому вам все сильные стороны региона, перспективные, так же как известные проблемы, которые следует решать в интересах людей. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Можете рассчитывать всегда на помощь и поддержку правительства России, и, разумеется, на мою поддержку ", - заключил Путин.