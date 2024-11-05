Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Коми

Ростислав Гольдштейн Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "Об исполняющем обязанности Главы Республики Коми", сообщает сайт Кремля.

"Принять отставку Главы Республики Коми Уйбы В.В. по собственному желанию", - говорится в документе.

Вторым пунктом указа Ростислав Гольдштейн назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.

Ранее во вторник Уйба заявил, что покидает пост в связи с переходом на другую работу.