Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Коми
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "Об исполняющем обязанности Главы Республики Коми", сообщает сайт Кремля.
"Принять отставку Главы Республики Коми Уйбы В.В. по собственному желанию", - говорится в документе.
Вторым пунктом указа Ростислав Гольдштейн назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми.
Ранее во вторник Уйба заявил, что покидает пост в связи с переходом на другую работу.