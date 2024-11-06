"Росатом" впервые использует на атомном объекте деталь, напечатанную на 3D-принтере

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" впервые изготовила на 3D-принтере изделие, которое планирует применять на атомном объекте - рабочее колесо насоса для производства по конверсии урана на АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в "ТВЭЛ"), рассматривает возможность печати и других изделий, сообщает пресс-служба СХК.

"В одном из отраслевых центров аддитивных технологий на 3D-принтере напечатано рабочее колесо насоса для единственного в России производства по конверсии урана - сублиматного завода СХК. Изделие было выращено по технологии селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300, который также был разработан и изготовлен специалистами Топливного дивизиона "Росатома"", - говорится в сообщении.

Центробежный насос, для которого было напечатано рабочее колесо на 3D-принтере, используется для циркуляции воды через внутренний теплообменник. Такие устройства обеспечивают надежность работы оборудования на участке производства фтористого водорода и непосредственно в обеспечении безводным фтористым водородом парка электролизеров в производстве гексафторида урана для ядерного топлива атомных реакторов.

Точность соответствия готовой детали исходной трехмерной модели влияет на производительность и энергоэффективность насосного агрегата и всего комплекса оборудования в целом. Применение трехмерной печати позволило достичь максимального соответствия готового продукта конструкторской документации, а также повысило прочность и снизило вес.

""Росатом" проводит комплексную работу по внедрению аддитивных технологий в атомной промышленности. В нашу рабочую группу вошли более 60 главных конструкторов, конечных потребителей, метрологов, представителей органов сертификации. Подготовлен перечень из 120 деталей, которые целесообразно печатать на 3D-принтерах. Мы выбрали из них 10 образцов разных классов безопасности, которые будут референтными. В ходе испытаний мы докажем, что они надежны для промышленного применения, и это ляжет в основу нормативной базы использования аддитивных технологий в атомной отрасли", - прокомментировал директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили.

По его словам, госкорпорация в первую очередь попробует напечатать антидебризный фильтр тепловыделяющей сборки, выгородку внутрикорпусного устройства ядерного реактора ВВЭР-ТОИ и другие детали.

"Сибирский химический комбинат" расположен в Северске Томской области и объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.