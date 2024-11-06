Поиск

"Росатом" впервые использует на атомном объекте деталь, напечатанную на 3D-принтере

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" впервые изготовила на 3D-принтере изделие, которое планирует применять на атомном объекте - рабочее колесо насоса для производства по конверсии урана на АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, входит в "ТВЭЛ"), рассматривает возможность печати и других изделий, сообщает пресс-служба СХК.

"В одном из отраслевых центров аддитивных технологий на 3D-принтере напечатано рабочее колесо насоса для единственного в России производства по конверсии урана - сублиматного завода СХК. Изделие было выращено по технологии селективного лазерного сплавления на 3D-принтере RusMelt-300, который также был разработан и изготовлен специалистами Топливного дивизиона "Росатома"", - говорится в сообщении.

Центробежный насос, для которого было напечатано рабочее колесо на 3D-принтере, используется для циркуляции воды через внутренний теплообменник. Такие устройства обеспечивают надежность работы оборудования на участке производства фтористого водорода и непосредственно в обеспечении безводным фтористым водородом парка электролизеров в производстве гексафторида урана для ядерного топлива атомных реакторов.

Точность соответствия готовой детали исходной трехмерной модели влияет на производительность и энергоэффективность насосного агрегата и всего комплекса оборудования в целом. Применение трехмерной печати позволило достичь максимального соответствия готового продукта конструкторской документации, а также повысило прочность и снизило вес.

""Росатом" проводит комплексную работу по внедрению аддитивных технологий в атомной промышленности. В нашу рабочую группу вошли более 60 главных конструкторов, конечных потребителей, метрологов, представителей органов сертификации. Подготовлен перечень из 120 деталей, которые целесообразно печатать на 3D-принтерах. Мы выбрали из них 10 образцов разных классов безопасности, которые будут референтными. В ходе испытаний мы докажем, что они надежны для промышленного применения, и это ляжет в основу нормативной базы использования аддитивных технологий в атомной отрасли", - прокомментировал директор бизнес-направления "Аддитивные технологии" Топливного дивизиона "Росатома" Илья Кавелашвили.

По его словам, госкорпорация в первую очередь попробует напечатать антидебризный фильтр тепловыделяющей сборки, выгородку внутрикорпусного устройства ядерного реактора ВВЭР-ТОИ и другие детали.

"Сибирский химический комбинат" расположен в Северске Томской области и объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

Росатом Северск ТВЭЛ СХК Илья Кавелашвили Томская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 70% россиян против восстановления налога на бездетность

Почти 70% россиян против восстановления налога на бездетность

Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Совет Федерации ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР

Аэропорт Махачкалы приостановил работу после атаки БПЛА на Каспийск

Рыболовное судно терпит бедствие в Баренцевом море, на борту 12 человек

Что произошло за день: вторник, 5 ноября

Мария Костюк назначена врио губернатора Еврейской автономной области

Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Коми

Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио главы Коми

Путин предложил главе ЕАО Гольдштейну занять пост руководителя Коми

"Газпром" получил разрешение госэкспертизы на полное развитие мощностей "Силы Сибири"

В перечень РКН не будут включаться страницы в соцсетях X и Instagram

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });