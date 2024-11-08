В Ленобласти задержали членов группы, пытавшихся провезти в ЕС тонну кокаина

По делу проходят граждане балканских стран, Эстонии и РФ, стоимость партии наркотика превышает 3,5 млрд руб.

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ задержала в Ленинградской области граждан Балканских стран, Эстонии и России в рамках дела о попытке контрабанды в Евросоюз около тонны кокаина стоимостью более 3,5 млрд рублей, сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского Союза транзитом через территорию России", - отметили в ЦОС.

Там сообщили, что в октябре на российско-латвийском участке госграницы был выявлен следующий в РФ грузовой автомобиль, в котором обнаружен пустой высокотехнологичный тайник. "Организованное постоянное наблюдение за транспортным средством позволило установить его дальнейшее использование для перевозки наркотиков", - отметили в ЦОС.

Позднее, сообщили в ФСБ, в Ленинградской области были задержаны с поличным два гражданина одной из балканских стран, которые загрузили в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза.

"Кроме того установлено, что за несколько часов до задержания иностранцы предприняли попытку сбыть 20 кг кокаина в России, для чего оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области и сообщили его координаты российским наркодельцам. При извлечении наркотиков из тайника задержаны гражданин Эстонской республики и двое граждан России", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, общая масса изъятого кокаина составила более 1 тонны, а его оптовая стоимость на "черном" рынке составляет более 3,5 млрд рублей.

Следственным подразделением УФСБ по Петербургу и Ленобласти в отношении пяти задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных и другие подробности спецоперации.