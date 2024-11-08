Экспортеры в октябре нарастили продажу валюты до $10,3 млрд с $8,3 млрд в сентябре

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в октябре 2024 года нарастили продажу валюты на 21% - до $10,3 млрд по сравнению с $8,3 млрд в сентябре (минимальный в 2024 году уровень), говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в августе 2024 года (этот показатель регулятор дает с лагом в два месяца) увеличилось на 5 процентных пунктов к июлю и составило 88% (уровень ноября 2023 года).

Физические лица в октябре продолжали продавать валюту за рубли, оказывая поддержку российскому валютному рынку. За месяц через биржевой рынок и крупнейшие банки они продали валюту на 55,9 млрд рублей (в сентябре - на 58,5 млрд рублей).

В целом банки в отношении всех клиентов совокупно осуществили покупку валюты. "Чистые продажи иностранной валюты банками со стороны всех клиентов в октябре продолжили оставаться отрицательными, что стало фактором ослабления рубля", - отмечает ЦБ.

"В условиях покупок иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний рубль продолжил ослабляться относительно иностранных валют (на 4,7% к доллару США и на 2,8% к юаню)", - подчеркивает Банк России.

В основном на курс рубля влияла динамика торгового баланса. В первой половине октября на фоне восстановления объемов импорта при стабильном уровне экспорта продолжилась тенденция к ослаблению рубля. "Несмотря на небольшую волатильность во второй половине октября, к концу месяца рубль частично отыграл потери", - говорится в обзоре.

Банк России считает, что повышение с 28 октября ключевой ставки (сразу на 200 базисных пунктов - до 21%), направленное на охлаждение внутреннего спроса, будет оказывать в дальнейшем сдерживающее влияние на импорт и способствовать стабилизации курса национальной валюты.