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В МИД специально не готовятся к телефонному разговору Путина и Трампа

В ведомстве не видят перспективы такой беседы, но при необходимости смогут быстро ее подготовить

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - По линии внешнеполитического ведомства России подготовка телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не ведется, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД Сергей Рябков.

"Подготовительная работа с точки зрения согласования, состыковки графиков, либо какого-то более конкретного планирования формата такого контакта, не ведется", - сказал он в интервью агентству.

Рябков отметил: "И на "Валдае" тоже было сказано президентом, что ситуация с созвонами весьма специфическая, и смотрится она своеобразно на сегодняшний день. Но мы, как ведомство, которое обеспечивает такого рода контакты с позиции и выхода на конкретику по параметрам, и в какой-то степени занимающееся их содержательной частью, по крайней мере, с точки зрения документальной подпитки, мы находимся в готовности в постоянной".

"Мы в этом плане, наверное, как некая группа быстрого реагирования или, если хотите, пожарная команда, которая 24/7 по сигналу может включиться, и это дело постараться обеспечить. Но еще раз повторяю: с точки зрения наличия перспективы такого контакта, на сегодня ее нет, и мы ее проработкой не занимаемся", - подчеркнул замминистра.

7 ноября Путин заявил, что готов к контактам с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.

МИД США Сергей Рябков Дональд Трамп Владимир Путин
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