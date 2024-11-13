Путин проведет во второй половине декабря прямую линию и большую пресс-конференцию

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин во второй половине декабря подведет итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции, дата пока не определена, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Действительно, до конца года во второй половине декабря состоится совмещенный формат, большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив", - сказал он.

Он добавил, что Путин подробно ответит на вопросы и российских, и иностранных журналистов.

"Что касается самой даты, то мы ее попозже скажем", - отметил представитель Кремля.