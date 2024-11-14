Минобрнауки разъяснило планы в отношении журфаков и филфаков

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минобрнауки не планирует объединять факультеты журналистики и филологические факультеты, но обсуждает с профессиональным сообществом их включение в одну группу специальностей и направлений подготовки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"В настоящее время в СМИ распространяется недостоверная информация о, якобы, планируемом объединении факультетов филологии и журналистики. В действительности каждый университет вправе самостоятельно определять структуру собственных подразделений", - сообщили в ведомстве.

"На данный момент вопрос о месте направлений подготовки "Журналистика" и "Филология" действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но решение об их объединении в одну укрупненную группу специальностей и направлений подготовки (УГСН) - не принято", - добавили в пресс-службе.

14 ноября на выездном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсуждался вопрос о целесообразности объединения групп специальностей и направлений подготовки по средствам массовой информации и специальностей по филологии. Доклад замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева на комитете был посвящен структуре перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, подчеркнули в пресс-службе.

"Перенесение направлений подготовки из одной УГСН в другую никак не влияет на выделение/слияние факультетов и кафедр", - подчеркнули в министерстве.

Так, в настоящее время в группе специальностей "Экономика и управление" включены такие направления, как "Экономика", "Бизнес-информатика", "Торговое дело", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура", "Управление персоналом". При этом в университетах, как правило, функционируют самостоятельные факультеты и кафедры по каждому из указанных направлений, пояснили в Минобрнауки.

Ранее объединение факультетов журналистики и филологических факультетов опровергли на журфаке МГУ имени Ломоносова. По данным факультета, представители индустрии высказались за отдельные образовательные стандарты в сфере СМИ и медиакоммуникаций.