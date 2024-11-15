Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья заключил военный контракт

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова в связи заключением им контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы, сообщается в телеграм-канале судов региона в пятницу.

"Определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда ходатайство врио комиссара Иркутской области удовлетворено, производство по уголовному делу в отношении Сандакова Я.П. приостановлено. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена", - говорится в сообщении.

Ходатайство врио военкома региона о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения Сандакову в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы поступило в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года Кировский районный суд Иркутска признал Сандакова виновным во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации преступного дохода.

Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 80 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на 15 лет.