Поиск

Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья заключил военный контракт

Осужденный на 18 лет экс-глава Минздрава Приангарья заключил военный контракт
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова в связи заключением им контракта с Минобороны РФ о прохождении военной службы, сообщается в телеграм-канале судов региона в пятницу.

"Определением судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда ходатайство врио комиссара Иркутской области удовлетворено, производство по уголовному делу в отношении Сандакова Я.П. приостановлено. Мера пресечения в виде заключения под стражу отменена", - говорится в сообщении.

Ходатайство врио военкома региона о приостановлении производства по делу и отмене меры пресечения Сандакову в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы поступило в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года Кировский районный суд Иркутска признал Сандакова виновным во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации преступного дохода.

Его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 80 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на 15 лет.

Минобороны РФ Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпросвещения РФ создаст единый школьный учебник по информатике

Москалькова обратилась к Минобороны за разъяснением механизма демобилизации

Военная операция на Украине

Военные РФ за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР

В Кремле не считают приоритетной проблему замедления YouTube в РФ

В Кремле не считают приоритетной проблему замедления YouTube в РФ

В Кировской области задержали подростка, готовившего диверсию на железной дороге

Майнерам могут запретить работу в ряде регионов с декабря

Майнерам могут запретить работу в ряде регионов с декабря

Мэр Самары ушла в отставку

Жители курского приграничья получат выплаты за все утраченные автомобили

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 51 беспилотника ВСУ

Топ-менеджер "Ростелекома" арестован на два месяца по делу о хищении

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });