Кабмин перераспределит более 186 млн руб. на поддержку санавиации в отдельных регионах

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит финансирование на обеспечение работы санитарной авиации в ряде регионов, сообщил в субботу сайт кабинета министров.

"Правительство продолжает системную работу по повышению доступности скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи для людей, проживающих в труднодоступных местностях. Подписано распоряжение о перераспределении более 186,5 млн рублей на поддержку системы санитарной авиации в отдельных регионах", - говорится в сообщении.

В частности, средства будут направлены 10 субъектам: республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Якутии, Забайкальскому краю, Амурской, Владимирской, Магаданской, Псковской и Сахалинской области.

"Субсидии пойдут на дополнительное обеспечение закупки авиационных работ для оказания медицинской помощи. Всего в федеральном бюджете в 2024 году на эти цели предусмотрено более 7,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в состав нацпроекта "Здравоохранение", добавили в правительстве.