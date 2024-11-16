Жителям калужского Людиново разрешили вернуться в дома после взрыва БПЛА

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Силовые структуры закончили работу на месте взрыва беспилотника в Людиново (Калужская область), жителям расположенных рядом домов разрешили вернуться домой, сообщил глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов на своей официальной странице Вконтакте.

Строители и коммунальные службы приступают к ликвидации последствий. "Первым делом будет восстановлен тепловой контур. В кратчайшие сроки восстановим остекление в доме", - написал Перевалов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу, в субботу утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА.

По данным главы региона, в результате атаки жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Повреждены стеклопакеты в жилых домах.