Поиск

Жителям калужского Людиново разрешили вернуться в дома после взрыва БПЛА

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Силовые структуры закончили работу на месте взрыва беспилотника в Людиново (Калужская область), жителям расположенных рядом домов разрешили вернуться домой, сообщил глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов на своей официальной странице Вконтакте.

Строители и коммунальные службы приступают к ликвидации последствий. "Первым делом будет восстановлен тепловой контур. В кратчайшие сроки восстановим остекление в доме", - написал Перевалов.

Как сообщалось ранее со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу, в субботу утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА.

По данным главы региона, в результате атаки жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. Повреждены стеклопакеты в жилых домах.

Калужская область Людиново
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военных

Умершие знаменитости

Скончалась актриса Светлана Светличная

Скончалась актриса Светлана Светличная
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровка в ДНР

Спасатели возобновили работы в кузбасской шахте после повторного горного удара

Повторный горный удар произошел в кузбасской шахте

Фрегат с управляемым ракетным оружием усилил российскую эскадру в Средиземном море

Фрегат с управляемым ракетным оружием усилил российскую эскадру в Средиземном море
Военная операция на Украине

Над регионами России за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Кровля на шахте "Таштагольская" обрушилась после подземного толчка магнитудой 5,4

Кровля обрушилась на шахте "Таштагольская" в Кузбассе, под завалами один человек

В подмосковном Одинцове горит частный дом, пострадали шесть человек

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });