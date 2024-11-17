Шторм оставил без света населенные пункты в семи районах Карелии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Населенные пункты в семи районах Карелии остались без электричества из-за шторма, сообщает Минстрой республики в воскресенье.

"Из-за шквалистого ветра и снега с дождем остаются без электричества населенные пункты в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском и Медвежьегорском районах. Над ликвидацией последствий работают 28 бригад", - говорится в сообщении.

Энергетикам приходится расчищать дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений.

По данным ПАО "Россети Северо-Запад", в карельском филиале действует режим повышенной готовности из-за шторма. Всего к работам готовы 70 аварийных бригад и 337 единиц техники.

Как отмечают в компании, социальные объекты получают электроэнергию в полном объеме, однако на случай отключения подготовлен 71 дизельный генератор для резерва. "Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток", - добавили в ПАО.

Накануне в Главном управлении МЧС РФ по Карелии сообщили, что в республике прогнозировалось 17 ноября усиление ветра с порывами 15-18 м/с.