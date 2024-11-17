Поиск

Шторм оставил без света населенные пункты в семи районах Карелии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Населенные пункты в семи районах Карелии остались без электричества из-за шторма, сообщает Минстрой республики в воскресенье.

"Из-за шквалистого ветра и снега с дождем остаются без электричества населенные пункты в Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Олонецком, Лахденпохском, Пудожском и Медвежьегорском районах. Над ликвидацией последствий работают 28 бригад", - говорится в сообщении.

Энергетикам приходится расчищать дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев, чтобы добраться к местам повреждений.

По данным ПАО "Россети Северо-Запад", в карельском филиале действует режим повышенной готовности из-за шторма. Всего к работам готовы 70 аварийных бригад и 337 единиц техники.

Как отмечают в компании, социальные объекты получают электроэнергию в полном объеме, однако на случай отключения подготовлен 71 дизельный генератор для резерва. "Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток", - добавили в ПАО.

Накануне в Главном управлении МЧС РФ по Карелии сообщили, что в республике прогнозировалось 17 ноября усиление ветра с порывами 15-18 м/с.

Карелия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли 320 военных

Песков напомнил, что во время прошлого президентства Трампа сохранялись отношения с РФ

Песков отметил, что Украина для США является инструментом в борьбе с Россией

Песков допустил вероятность разговора Путина с Трампом, но пока сигналов об этом нет

Песков допустил вероятность разговора Путина с Трампом, но пока сигналов об этом нет
Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по военным аэродромам, объектам газодобычи и энергетики Украины

Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был деловым и откровенным

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

Взрыв произошел в заводском цеху в Ижевске

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского

Что произошло за день: суббота, 16 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });