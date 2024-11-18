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В России создадут Лабораторию государственных праздников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лабораторию государственных праздников создадут на базе Минкультуры РФ, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"На базе Министерства культуры РФ совместно с Управлением президента РФ по общественным проектам при содействии АНО "Национальные приоритеты" планируется реализация проекта "Лаборатория государственных праздников", - сообщили в пресс-службе агентства.

Отмечается, что целью лаборатории будет "формирование единого концептуального подхода к проведению государственных праздников на базе общего опыта". В перечень прорабатываемых праздников могут войти только праздники из числа официальных государственных праздников РФ, подчеркнули в ведомстве.

В состав лаборатории государственных праздников войдут представители федеральных органов исполнительной власти, среди которых Минкультуры, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Россотрудничество, а также эксперты в сфере культуры и просвещения, представители общественных институций, медиаменеджеры и представители творческих индустрий, государственных корпораций, историки, политологи, социологи.

В ведомстве отметили, что все эксперты войдут в состав лаборатории государственных праздников на безвозмездной основе.

Среди основных задач лаборатории, как уточнили в ведомстве, синхронизация имеющегося опыта организации государственных праздников и формирование единого подхода к празднованию, а также проведение исследований, фокус-группы, пилотных запусков, мониторинга результатов.

Минкультуры РФ
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