Все ракетные соединения ВС РФ перевооружены на современные ракетные комплексы "Искандер"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Все ракетные соединения Вооруженных сил России перевооружены на современные ракетные комплексы "Искандер", не имеющие аналогов в мире, заявили в Минобороны РФ.

"В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современные ракетные комплексы "Искандер", не имеющие аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы вооружения, успешно применяющиеся в специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении военного ведомства, приуроченном к отмечаемому 19 ноября Дню ракетных войск и артиллерии (РВиА).

В нем отмечается, что современные РВиА включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

"В реактивные формирования поступают РСЗО как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-мм РСЗО "Торнадо-С" и 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"). Преимущества данных реактивных систем залпового огня - повышенное могущество реактивных снарядов, высокая скорострельность, большая дальность и мобильность комплексов", - сообщает Минобороны.

По его данным, в артиллерийские подразделения продолжают поступать самоходные артиллерийские орудия 2С43 "Мальва" повышенной мобильности и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С", обладающие повышенной скорострельностью, способные действовать в режиме "шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня.

В военном ведомстве заявили также, что за период проведения СВО пять артиллеристов удостоены звания Героя России. Четырнадцать соединений и воинских частей рода войск стали гвардейскими, а три награждены орденами.