Официальный курс доллара ЦБ РФ превысил 100 руб. впервые с 10 октября 2023 года

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с 20 ноября повысил официальный курс доллара США на 9,18 коп., до 100,0348 руб. Официальный курс американской валюты превысил 100 руб. впервые с 10 октября 2023 года.

Стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,09%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 20 ноября, составляет 105,7338 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,26%.