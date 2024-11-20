Совфед рассмотрит законы о запрете идеологии "чайлдфри"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду обсудит законы о запрете пропаганды идеологии "чайлдфри" - отказа от деторождения.

Один из них запрещает информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. В частности, поправки внесены в статьи 10.6 и 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты РФ.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

Второй закон вводит административную ответственность за нарушение запрета на пропаганду идеологии "чайлдфри". В нем уточняется, что "не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения и или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности монашества и монашеского образа жизни, соблюдения обета безбрачия (целибата) и связанного с ними отказа от деторождения, если такие информация и публичные действия основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру".

Закон вносит поправки в статью 6.21 КоАП РФ. Так, за пропаганду идеологии "чайлдфри" вводится штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Аналогичные нарушения, совершенные с применением СМИ или интернета, повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 1 млн до 4 млн рублей.

Если такая пропаганда коснулась несовершеннолетних, гражданам придет заплатить штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностным лицам - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юрлицам - от 1 млн до 2 млн рублей.

Меры ответственности за пропаганду среди несовершеннолетних с помощью СМИ или интернета возрастут и повлекут наложение штрафа в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 млн до 5 млн рублей.

Для иностранцев штрафы составят столько же, сколько для российских граждан, но с административным выдворением за пределы РФ либо административным арестом на срок до 15 суток также с выдворением.

Как ранее отметил Володин, положения закона не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. "Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка", - сказал председатель Госдумы.

По его словам, цель закона - "пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей".

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал одобрить данные законы, за исключением сенатора Людмилы Нарусовой, которая проголосовала против. Она, а также глава комитета Андрей Клишас и сенатор Николай Федоров в ходе обсуждения выразили озабоченность по поводу будущего правоприменения этих законов.

Так, по мнению Клишаса, вводится "некое излишнее правовое регулирование". "Будет противоречивая правоприменительная практика в любом случае, я думаю, по данному закону", - сказал он на заседании комитета во вторник.

Вместе с тем Клишас напомнил коллегам, что под проектами законов поставили подписи "огромное количество депутатов Государственной Думы", а также спикер Совфеда с группой сенаторов.

В результате комитет решил рекомендовать законы к одобрению, но "взять под максимальный контроль правоприменительную практику" после их вступления в силу.