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Сенаторы обсудят запрет усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан государств, в которых разрешена смена пола.

Согласно документу, запрещается усыновление российских детей для "лиц, являющихся гражданами государства, в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства, и лиц без гражданства, которые имеют постоянное место жительства в указанном государстве".

Авторами инициативы стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также большая группа депутатов.

Закон предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, написал ранее Володин в своем телеграм-канале.

Вячеслав Володин Совет Федерации
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