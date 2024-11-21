Кликер, мемкоин, флоатер, маркетплейс вошли в список претендентов на слово года в сфере финансов

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Портал "Грамота.ру" выбрал претендентов на звание слова года в сфере финансов.

В список вошли "кликер" в значении "компьютерной игры", "блокчейн", "флоатер", "мемкоин", "онлай-банкинг", "маркетплейс" и "самозанятый".

Нововведением исследования "Слово года", по версии портала "Грамота.ру", в 2024 году стал выбор слов из разных сфер в четырех номинациях: "Экономика и финансы", "Медицина и здоровье", "Информационные технологии" и "Культура и развлечения".

"В основном слове года мы в первую очередь обращаем внимание на слово в контексте русского языка. Для различных сфер мы искали важные для области явления. Это могут быть, например, технологии, которые стали играть важную роль в жизни людей, или получившие популярность формы искусства", - объясняет лингвист-исследователь словарного направления "Грамоты" Мария Подрядчикова.

Список слов был составлен на основании частотности в специализированных медиа. Аналитическим партнером акции "Слово года" по версии "Грамоты" стала система мониторинга СМИ СКАН Интерфакс.

"Перечисленные в шорт-листе слова сложно назвать новыми - все они присутствуют в разговорном языке довольно давно. Есть среди них те, что переживают волну популярности, как кликеры/мемкоины, но всерьез их рассматривать в качестве слова года в номинации "Экономика и финансы" вряд ли стоит. "Маркетплейс" и "онлайн-банкинг" вошли в экономическую лексику годы назад, они могут переживать локальные всплески популярности на фоне актуальной новостной повестки, но то же самое можно сказать, например, про рутинные слова вроде "валюта", "расчеты", "депозитарно-клиринговая система" и пр. В шорт-листе одновременно критериям важности и актуальности, на мой взгляд, отвечает слово "флоатер" - в уходящем году роль облигаций с плавающей ставкой на рынке заимствований существенно выросла, и это точно не временная вспышка как у какого-нибудь "кликера", которая может в момент смениться полным забвением," - поясняет Родион Ромов, главный редактор службы финансово-экономической информации агентства "Интерфакс".

В ближайшее время экспертам из сферы финансов предстоит оценить слова-претенденты по трем критериям: значимость явления для отрасли, актуальность и популярность в 2024 году, потенциал развития в ближайшие годы.

На основании экспертного рейтинга будет выбрано слово года в сфере финансов.

В прошлом году словом года по версии портала "Грамота.ру" стало слово нейросеть.

Информационный партнер номинации "Экономика и финансы" - информационное агентство "Интерфакс".

Подробнее о методологии выбора слова года читайте на портале "Грамота.ру".