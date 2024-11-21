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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

Что произошло за день: четверг, 21 ноября

Путин об ударе западным оружием и ответе РФ, ордер на арест Нетаньяху и новые санкции Минфина США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин заявил об отражении атак западных дальнобойных ракет по территории России. Он констатировал, что после этих ударов региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Он также сообщил, что ВС РФ ударили по Украине баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении под названием "Орешник".

- Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху, а также экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение возмутительным.

- Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. Уровень инфляции в 2025 г. должен составить 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.

- РКН запретил распространять научную информацию и статистику о VPN для обхода блокировок. Запрет вводится с 30 ноября 2024 года до 1 сентября 2029 года

- Минфин США ввел санкции против 11 руководителей ЦБ РФ. Кроме того, под ограничения попали более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк. Также Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предупредило о риске санкций за сотрудничество с Системой передачи финансовых сообщений Банка России.

- Гендиректора трех компаний получили сроки за хищение в рамках гособоронзаказа. Речь идет о хищении более 300 млн рублей.

- Международная федерация водных видов спорта разрешила россиянам выступать в синхронном плавании и эстафетах.

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