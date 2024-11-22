Пенсионеры получат возможность подтверждать свой статус по QR-коду с июля 2025 г

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минтруд России планирует с 1 июля 2025 года дать возможность пенсионерам получать электронное удостоверение с QR-кодом для подтверждения льгот, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Гражданин при помощи мобильного приложения "Госуслуги" сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставит льготу в таком формате, и сможет воспользоваться технологией верификации QR-кода", - сообщили в ведомстве в пятницу.

"С 1 июля 2025 года пенсионеры смогут получать электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса", - добавили там.

Свидетельство пенсионера в электронной форме, помимо обязательных реквизитов, которые предусмотрены в свидетельстве на бумажном носителе, будет содержать QR-код, уточнили в пресс-службе.

Соответствующий проект приказа Минтруда вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве подчеркнули, что "использование QR-кода - это право, а не обязанность, как для граждан, так и для организаций, предоставляющих льготы".