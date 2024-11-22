"Роскосмос" заявил о готовности кратно увеличить выпуск высокоточного оружия

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия "Роскосмоса" готовы в короткий срок кратно нарастить выпуск высокоточного оружия, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

"Что касается производственных возможностей, то практика показала, что в кратчайшие сроки мы способны кратно нарастить выпуск особо востребованных изделий, особенно изделий класса высокоточных. Если будет потребность, резервы есть, можем и увеличить", - сказал Борисов на совещании президента РФ Владимира Путина с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.

"Конструкторские, технологические, производственные, а самое главное - кадровый потенциал, позволяет создавать изделия с уникальными характеристиками", - заявил он.

По официальным данным, в состав госкорпорации "Роскосмос" входят предприятия, производящие ракеты стратегического и тактического назначения.