В РФ повысят качество математического и естественно-научного образования в школах до 2030 г.

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования в школах до 2030 года, сообщается в субботу на сайте российского кабинета министров.

"Результатом реализации мероприятий плана должно стать увеличение до 30% доли учителей математики, физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет к 2030 году, а также рост не менее чем на 10% ежегодно - числа обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих математику и естественно-научные предметы углублённо или на профильном уровне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что доля учащихся, выбравших единый государственный экзамен по профильной математике и естественно-научным предметам - химии, физике, информатике и биологии, - к 2030 году должна увеличиться до 35%.

План включает несколько разделов. В частности, один из них посвящен модернизации содержания учебных предметов. Он предполагает в том числе обновление федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ по окружающему миру, математике, физике, химии и биологии, а также создание новых учебников и учебно-методических пособий по этим предметам (за исключением окружающего мира).

Еще один раздел содержит мероприятия, направленные на повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов, устранение дефицита таких педагогов в школах, пояснили в кабмине.

Как отмечается в сообщении, "в решении вопросов повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах будет использоваться системный подход".