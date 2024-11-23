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Более 45 тыс. жителей Смоленской области остались без электричества из-за непогоды

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия вызвали частичные нарушения энергоснабжения в 11 районах Смоленской области, сообщил губернатор Василий Анохин в субботу.

"Мокрый снег и сильный ветер, которые обрушились на нашу область уже несколько дней назад, продолжаются до сих пор. Вызвали локальное отключение электрической энергии в разных районах", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, нарушения затронули Вяземский, Гагаринский, Сафоновский, Угранский, Дорогобужские, Шумяческий, Хиславический, Ярцевский, Ерческий, Ельнинский и Починковские районы.

Без электрической энергии остались более 45 тыс. человек.

В настоящее время на территории Смоленской области работают 108 ремонтных бригад. Дополнительно привлечены 25 бригад, в том числе из других регионов России.

Смоленская область Василий Анохин
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