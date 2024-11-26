В Смоленской области с пятницы без света остаются около 21 тысячи человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Смоленской области круглосуточно продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, без электричества остается 21 тысяч человек, сообщил губернатор Василий Анохин на "прямой линии" с жителями региона.

По его словам, подачу электричества восстановили примерно 46 тысячам человек.

"Вопрос на постоянном контроле. Максимально мобилизовали свои силы, на помощь пришли энергетики других регионов. 850-900 энергетиков трудятся круглосуточно", - сказал губернатор.

По его словам, для нуждающихся открываются пункты временного размещения.

22 ноября аномальная непогода с мокрым снегом, налипающим на провода, привела к повреждению основной сети 110 - 35 кВ в регионе.