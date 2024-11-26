Поиск

В Смоленской области с пятницы без света остаются около 21 тысячи человек

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Смоленской области круглосуточно продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, без электричества остается 21 тысяч человек, сообщил губернатор Василий Анохин на "прямой линии" с жителями региона.

По его словам, подачу электричества восстановили примерно 46 тысячам человек.

"Вопрос на постоянном контроле. Максимально мобилизовали свои силы, на помощь пришли энергетики других регионов. 850-900 энергетиков трудятся круглосуточно", - сказал губернатор.

По его словам, для нуждающихся открываются пункты временного размещения.

22 ноября аномальная непогода с мокрым снегом, налипающим на провода, привела к повреждению основной сети 110 - 35 кВ в регионе.

Смоленская область Василий Анохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области

Журналистка из Франции заочно арестована в РФ за незаконное пересечение госграницы

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Медведев заявил, что передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

Медведев заявил, что передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к нападению на РФ

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В РФ стабилизационные ценовые соглашения можно будет заключать по всем товарам

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России

В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета "Талибана" в России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });