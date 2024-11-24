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В Марксе задержали подозреваемого в убийстве

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Марксе (Саратовская область) задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство, а также незаконном хранении оружия, сообщает в воскресенье региональное управление СКР.

По предварительным данным следствия, 24 ноября 41-летний подозреваемый открыл стрельбу в ходе конфликта с двумя мужчинами, которые находились в автомобиле. Один из пострадавших скончался на месте, второму оказывают медицинскую помощь.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.

ГУ МВД России по Саратовской области уточняет, что погибший был 1992 года рождения, госпитализирован мужчина 1976 года рождения.

Саратовская область Маркс СКР
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