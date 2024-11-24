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Что произошло за день: воскресенье, 24 ноября

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, в ОАЭ нашли мертвым раввина Цви Когана, в регионах ЦФО восстанавливают электроснабжение после непогоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин обсудил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество.

- В ОАЭ нашли мертвым пропавшего раввина Цви Когана, который был посланником иудейского религиозного движения "Хабад". Он пропал 21 ноября, израильские службы безопасности заявляли, что он мог быть похищен и убит.

- В Марксе (Саратовская область) задержали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. Предварительно установлено, что 41-летний мужчина в ходе конфликта с двумя местными жителями открыл стрельбу, один из них погиб на месте.

- В регионах Центрального федерального округа устраняют последствия непогоды. В Калужской области штормовым ветром были повреждены 180 ЛЭП. Днем сообщалось о продолжении работ по восстановлению электроснабжения в Калининском районе Тверской области.

- Воронежский "Факел" и московское "Динамо" со счетом 1:1 завершили матч 16-го тура чемпионата России по футболу.

- Макс Ферстаппен досрочно стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1", финишировав четвертым на Гран-при Лас-Вегаса.

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