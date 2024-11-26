Поиск

Крупное техногенное месторождение изумрудов открыто в Свердловской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Техногенное месторождение в Свердловской области с запасами 2,9 тонны изумрудов поставлено на государственный баланс, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

"Мариинское месторождение поставлено на государственный баланс АО "Мариинский прииск" и представляет собой отвалы некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений", - отметили в министерстве.

Помимо изумрудов, месторождение включает 156,6 кг александритов, 436,3 кг фенакитов, 1,2 тонны хризоберилла, а также 155,2 тонны ювелирно-поделочного берилла.

Минприроды добавляет, что запасы Малышевского месторождения составляют 819 тонн берилла и 26,3 тонны изумрудного сырья.

Запасы залежей Малышевского и Аульского месторождений являются сырьевой базой "Мариинского прииска".

В 2022 году дочерняя организация госкорпорации "Ростех"– ООО "РТ-Капитал" получила 100%-ю долю АО "Мариинский прииск". Ранее единственным акционером прииска являлось АО "Калининградский янтарный комбинат", которое также принадлежит "Ростеху".

Осенью того же года была завершена комплексная геолого-экономическая оценка Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, до этого последний оперативный подсчет запасов по результатам проведенных геологоразведочных работ производился в 1992 году. Прирост числящихся на государственном балансе запасов изумрудов составил 30%, а оксида бериллия – 10%. Максимальная проектная мощность по добыче руды увеличена до 450 тыс. тонн в год.

Свердловская область АО "Мариинский прииск" ООО "РТ-Капитал" Калининградский янтарный комбинат Ростех
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Журналистка осуждена в Чите за сотрудничество с иностранной организацией

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

Некомплект личного состава МВД РФ приблизился к 20%

Военная операция на Украине

Три человека погибли при обстреле автобуса в Новой Каховке

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

ФСБ заявила о высылке британского дипломата, указавшего при въезде ложные данные

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Ростов Ярославской области переименуют в Ростов Великий

Госдума ужесточила ответственность за утечки персональных данных

Госдума ужесточила ответственность за утечки персональных данных

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

В РФ обнулили НДС на все ветеринарные услуги

Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области

Журналистка из Франции заочно арестована в РФ за незаконное пересечение госграницы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });