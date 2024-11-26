Крупное техногенное месторождение изумрудов открыто в Свердловской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Техногенное месторождение в Свердловской области с запасами 2,9 тонны изумрудов поставлено на государственный баланс, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

"Мариинское месторождение поставлено на государственный баланс АО "Мариинский прииск" и представляет собой отвалы некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений", - отметили в министерстве.

Помимо изумрудов, месторождение включает 156,6 кг александритов, 436,3 кг фенакитов, 1,2 тонны хризоберилла, а также 155,2 тонны ювелирно-поделочного берилла.

Минприроды добавляет, что запасы Малышевского месторождения составляют 819 тонн берилла и 26,3 тонны изумрудного сырья.

Запасы залежей Малышевского и Аульского месторождений являются сырьевой базой "Мариинского прииска".

В 2022 году дочерняя организация госкорпорации "Ростех"– ООО "РТ-Капитал" получила 100%-ю долю АО "Мариинский прииск". Ранее единственным акционером прииска являлось АО "Калининградский янтарный комбинат", которое также принадлежит "Ростеху".

Осенью того же года была завершена комплексная геолого-экономическая оценка Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, до этого последний оперативный подсчет запасов по результатам проведенных геологоразведочных работ производился в 1992 году. Прирост числящихся на государственном балансе запасов изумрудов составил 30%, а оксида бериллия – 10%. Максимальная проектная мощность по добыче руды увеличена до 450 тыс. тонн в год.