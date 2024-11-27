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Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области

Генпрокурор РФ потребовал разобраться с проблемами ЖКХ в Челябинской области
Игорь Краснов
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести масштабные проверки сферы ЖКХ в Челябинской области, в том числе действий региональных чиновников и управлявших компаний.

"Проблемы ЖКХ здесь просто безмерны и никто ничего не делает. Я поручаю прокурору области провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, управляющие компании: куда тратят деньги и на что, дать правовую оценку в случае выявления мошенничества", - сказал Краснов в среду в ходе личного приема граждан в Челябинске.

По его оценке, коммунальные сети в Челябинске "полностью пришли в негодность".

"Люди не живут, а выживают", - заявил генпрокурор.

Он также поручил проверить работу регионального правительства по программе расселения ветхого и аварийного жилья.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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