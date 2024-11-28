Рубль в четверг скорректировался вниз в паре с юанем после укрепления накануне

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подешевел в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов. Курс юаня в 19:00 составил 14,7285 руб., что на 25,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября на 1,5678 рубля, до 109,5782 руб., и увеличил курс евро на 3,0463 рубля, до 116,141 руб.

"В последние дни рубль дешевел к основным валютам с очень высокой динамикой. Так, за период с 14 по 27 ноября курс пары "юань-рубль" вырос с 13,6 до 15 руб./юань, т.е. на 10%. Вышедшая вечером 27 ноября новость о том, что Банк России прекращает покупки валюты на внутреннем рынке до начала следующего года, несколько охладила пыл покупателей валюты. Курс стал снижаться и на минимальных внутридневных значениях опустился до величины 14,26 руб./юань. Однако разворота в движении курса валют вряд ли стоит ожидать. Возможна некоторая стабилизация на текущем уровне, так как на курс влияют два противоположных фактора. С одной стороны, для правительства желателен более слабый рубль, так как помогает решать проблему с дефицитом бюджета страны. С другой стороны, падение курса национальной валюты постепенно трансформируется в более высокий уровень инфляции, с которым в настоящее время борется Банк России. Курс национальной валюты, конечно же, в значительной степени зависит и от возможности репатриации валютной выручки. Включение значительного количества банков, и в особенности Газпромбанка, в санкционные списки дополнительно затрудняет движение валют, что может создавать дефицит иностранной валюты на внутреннем рынке России", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"После введения новых санкций против российского танкерного флота и финансового сектора, в том числе против Газпромбанка, резко усилилось давление на рубль. Для стабилизации сложившейся ситуации на рынке с 28 ноября и до конца года ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Эти покупки проводились в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по бюджетному правилу. Таким образом, ЦБ продолжит продавать валюту, увеличив объем продаж с 4,2 млрд до 8,4 млрд руб. в день. Объявленные меры поддержки со стороны регулятора позволят снизить давление на российскую валюту. Рубль сегодня продолжил снижаться и достиг по официальному курсу отметки в 109,6 руб. за доллар США. Мы ожидаем краткосрочной стабилизации курса на текущих значениях, однако долгосрочная его динамика будет зависеть от фундаментальных факторов и адаптации системы трансграничных расчетов к новым условиям", - полагает начальник отдела инвестиционной экспертизы компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" (АО) Иван Журавлев.

ЦБ РФ обладает различными инструментами для влияния на инфляцию, их выбор, включая установление уровня ключевой ставки, остается за регулятором, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

"Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5% иметь ключевую ставку в 21% слишком много, это завышенная ставка. Если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки необходимо подумать, завышенная это ставка или нет", - сказал он на пресс-конференции в Астане.

"Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку. Да, они есть, это различные инструменты Центрального банка по регулированию банковской сферы", - добавил Путин, отметив, что речь идет о требованиях к ликвидности банков, выдаче кредитов и т.д.

"Но именно специалисты Центрального банка в соответствии с действующим законом Российской Федерации должны принимать окончательное решение", - подчеркнул президент.

"Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет", - заявил глава государства, комментируя по просьбе журналистов ослабление рубля.

Он отметил, что не только в РФ, но и в соседних странах с точки зрения валютных курсов "процессы непростые, но они под контролем".

Как сообщил накануне Росстат, на 25 ноября инфляция в РФ с начала года достигла 7,80%, что превышает официальный макропрогноз Минэкономразвития на весь 2024 год (7,3%).

Годовую инфляцию в РФ Минэкономразвития оценило на 25 ноября в 8,78% (по методике ЦБ РФ исходя из данных Росстата она составляла 8,66%).

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 8,0-8,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября), предположительно, в ходе следующего опроса в начале декабря консенсус в очередной раз вырастет.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равен 4,5%, ЦБ РФ - 4,5-5,0%.

Центробанк не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5%, допускает очередное повышение ставки в декабре, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе Пермского инженерно-промышленного форума в четверг.

"В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции - 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза", - сказал Тремасов, отметив при этом, что сильного отклонения не ожидается.

Тремасов напомнил, что, согласно прогнозу ЦБ, к концу следующего года инфляция ожидается в диапазоне 4,5-5%, в 2026 году - на таргетируемых 4%. Он добавил, что в условиях постоянного санкционного давления, волатильности курсов проинфляционное давление увеличивается.

Тремасов также отметил, что "для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики". "На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено", - сказал он.

Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.

Базовым сценарием становится повышение ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Недельная инфляция на 25 ноября составила 0,36%, годовая ускорилась в район 8,78%. В результате, отмечает эксперт, по итогам 2024 года выйти по инфляции даже на 8,5% (верхний диапазон прогноза ЦБ РФ) будет крайне затруднительно.

Динамика рубля также способствует росту инфляционных рисков, полагает Грицкевич.

Высокий темп роста цен в сочетании с ослаблением рубля может вынудить ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 23% в декабре, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"По данным Росстата, с 19 по 25 ноября инфляция составила 0,36% (с 12 по 18 ноября - 0,37%), а с начала года - 7,80%. В ноябре основной вклад в ускорение инфляции вносили два довольно волатильных сегмента: туризм и плодоовощная продукция, - подчеркивает эксперт. - За их исключением рост цен был бы гораздо более умеренным (0,2-0,3% в неделю). При экстраполировании среднего дневного роста цен в ноябре получается, что потребительская инфляция за весь месяц достигнет 1,4%, что приведет к превышению верхнего предела прогноза ЦБ РФ на декабрь (8,5%). Столь высокий темп роста цен в сочетании с ослаблением рубля может вынудить ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 23% в декабре".

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $73,02 за баррель, что на 0,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,15%, до $68,81 за баррель. Основные торги в США в этот день не проводятся.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и новыми сигналами от ОПЕК+ относительно будущих объемов добычи.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча перенесены с 1 на 5 декабря, сообщил в четверг секретариат ОПЕК. Причиной переноса названо то, что несколько министров будут присутствовать на саммите в Кувейте. В ОПЕК уточнили, что встреча пройдет онлайн.

Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 416 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 ноября поднялась на 14 базисных пунктов - до 20,64% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в четверг на 6 базисных пунктов - до 20,74% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 19,66% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 18,61% годовых.