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В России не планируют запрещать репетиторов и онлайн-школы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Проректор ВШЭ Татьяна Васильева сообщила, что разработчики стратегии не рассматривают вариант отмены репетиторов для подготовки к экзаменам и полной замены их на бесплатные услуги.

"Разработчиками стратегии не рассматриваются варианты отмены или запрета уже имеющихся сейчас онлайн-школ, вузовских курсов, работы репетиторов", - сказала Васильева, слова которой предоставили в пресс-службе Минпросвещения в пятницу. Она является руководителем одной из рабочих групп по подготовке стратегии развития образования до 2036 года с перспективной до 2040 года.

Васильева подчеркнула, что доступность качественного образования выражается и в возможности подготовки к экзаменам в школе, "без привлечения дополнительных ресурсов семьей".

Васильева пояснила, что варианты такой подготовки могут быть разными – это и дополнительные занятия от учителей, курсы от региональных методистов, преподавателей вузов, занятия с наставниками, студентами старших курсов педагогический вузов.

"Часть из этих возможностей уже доступна, часть разрабатывается",- добавила она.

Стратегия предложит бесплатные для семей варианты развития и улучшения образовательных результатов школьников, отметила проректор.

Она подчеркнула, что стратегия будет представлена в марте.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил о том, что в будущей стратегии развития образования планируется решить вопрос дорогих занятий с репетиторами для подготовки к ЕГЭ. "Мы планируем заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов",- говорил вице-премьер.

Татьяна Васильева
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